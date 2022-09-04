«Полный провал»: Лапид выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу

Глава Моссада собирается отправиться в Вашингтон, чтобы поговорить с Палатой представителей и Сенатом об иранской угрозе и опасностях ядерной сделки.

Израиль будет продолжать оказывать давление на США, чтобы они не присоединялись к иранской ядерной сделке, но не до такой степени, чтобы это вызвало кризис в отношениях, заявил премьер-министр Яир Лапид в начале воскресного заседания кабинета министров.

«Мы ведем интенсивную кампанию, направленную на предотвращение подписания опасной ядерной сделки между Ираном и мировыми державами», — сказал он.

Лапид выступил за день до того, как глава Моссада Дэвид Барни должен отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить иранскую угрозу и опасности ядерной сделки с комитетами по разведке Палаты представителей и Сената, и через несколько дней после того, как премьер-министр поговорил с президентом США Джо Байденом о ситуации вокруг Ирана.

«Правильная политика, — сказал Лапид, — это та политика, которую мы проводили в прошлом году: продолжать оказывать давление, представлять достоверные разведданные, быть частью процесса, не разрушая особых отношений с Соединенными штатами».

Лапид сказал, что «тем, кто говорит, что мы недостаточно крикливы или недостаточно прямолинейны», следует вспомнить, что в 2015 году, когда тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу «настаивал на ненужной конфронтации [с США], это был полный провал. Американцы просто перестали нас слушать. Отношения с ними испортились, и они пошли и подписали невыгодную сделку».

Премьер-министр утверждает, что пока его стратегия работает.

Ранее Курсор писал, что в Израиле верят в успех ядерного соглашения с Ираном, которое вероятно в ближайшее время.