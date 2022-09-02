Лапид выигрывает у Нетаниягу — опрос

Новый опрос показывает, что менее чем за два месяца до 25-го созыва Кнессета в Израиле партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» опережает «Ликуд» лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Если бы сегодня были проведены новые выборы, согласно новому опросу, проведенному Panels Politics и опубликованному Maariv, «Ликуд» остался бы крупнейшей фракцией в Кнессете с 31 местом, что на одно место больше, чем 30 мест, которые партия получила в прошлом году, но это снижение с 32 мест, полученных партией в предыдущем опросе Panels Politics, опубликованном 29 августа.

Партия «Еш Атид», напротив, поднялась на одно место до 24 мандатов, согласно новому опросу.

Прогнозируется, что в разбивке по блокам «Ликуд» и его союзники справа получат в общей сложности 58 мест по сравнению с 59 местами в опросе, проведенном в понедельник, в то время как левоцентристско-арабский блок поднялся с 56 мест до 57, при этом пять мест достается партии «Исраэль Бейтейну».

Список «Лагерь государственников» — совместный список «Кахоль-Лаван» с фракцией «Тиква Хадаша» — получил 13 мест в опросе, как и альянс Религиозной сионистской партии и фракции «Оцма Иегудит».

Среди харедимских фракций ШАС стабильно получает 8 мест, в то время как «Яадут а-Тора» потеряла одно место и получает 6 мест. Авода и МЕРЕЦ получили по 5 мест каждая. Ожидается, что «Объединенный арабский список» получит 6 мест по сравнению с 4 местами РААМ.

Партия «Руах Ционит» министра внутренних дел Айелет Шакед не смогла преодолеть избирательный барьер, набрав всего 1,9%.

Опрос показал, что если две харедимские фракции, которые составляют список «Яадут а-Тора», будут идти на выборы отдельно — хасидская партия «Агудат Исраэль»и нехасидская «Дегель ха-Тора», — «Агудат Исраэль упадет ниже избирательного порога в 3,25%, набрав всего 2,5%, в то время как «Дегель ха-Тора» получит 5 мест.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра. Также мы сообщали, что Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов. Партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах. Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.

«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу.