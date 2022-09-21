Лапид встретился с Эрдоганом: о чем говорили лидеры

Израильский лидер поблагодарил президента Турции за разведывательное сотрудничество в связи с попытками Ирана атаковать туристов в Стамбуле летом.

Премьер-министр Яир Лапид встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кулуарах ежегодной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций во вторник. Он высоко оценил восстановление связей между Иерусалимом и Анкарой.

Эта встреча стала первой с 2008 года между израильским премьером и турецким лидером и ознаменовала собой вершину продолжавшегося год процесса, в ходе которого страны постепенно возвращались к полноценным дипломатическим отношениям после более чем десятилетнего периода ослабления и замораживания связей.

Встреча состоялась чуть более чем через месяц после того, как два лидера провели телефонный разговор и договорились о полном восстановлении отношений и возвращении послов в столицы друг друга, положив конец многолетнему антагонизму.

Согласно заявлению его офиса, Лапид приветствовал назначение соответствующих посланников стран, которые до сих пор находились на уровне поверенных в делах, а не послов.

Он особо отметил назначение в понедельник временного поверенного в делах Израиля Ирит Лилиан послом в Анкаре, говорится в сообщении его офиса. Турция еще не объявила, кто будет ее послом в Тель-Авиве.

Эрдоган не проводил личных переговоров с премьер-министром Израиля с тех пор, как бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт посетил Анкару в конце декабря 2008 года.

В офисе Эрдогана подтвердили, что встреча состоялась, но никаких подробностей не разглашают.

Обсуждения Лапида и Эрдогана во вторник в Нью-Йорке были сосредоточены на терроризме в Израиле и за рубежом, сообщила канцелярия премьер-министра.

Премьер-министр Израиля поблагодарил Эрдогана за готовность Анкары поделиться разведывательными данными с Иерусалимом ранее этим летом, когда Израиль ввел предупреждение о поездках из-за опасений, что иранские агенты пытаются нацелиться на израильских гражданских лиц, посещающих Турцию.

В конце июля турецкие силы безопасности накрыли иранскую ячейку, которая планировала убить или похитить израильских туристов в Стамбуле, сообщили в то время местные СМИ.

Лапид приветствовал недавнее возобновление израильских рейсов в Турцию, которые были остановлены из-за предупреждения о поездках, добавив, что это приведет к росту туризма в обеих странах, говорится в сообщении его офиса.

Лапид также поднял вопрос о тяжелом положении двух израильских мирных жителей и останков пары убитых солдат ЦАХАЛа, которых ХАМАС удерживал в Газе в течение примерно девяти лет, сообщила канцелярия премьер-министра.

Решение поднять этот вопрос, по-видимому, связано со связями Турции с ХАМАСом, у которого есть офисы в Стамбуле.

Иерусалим давно настаивал на том, чтобы Анкара пресекла деятельность ХАМАСа в Турции, утверждая, что базирующаяся в Газе группировка использует министерство иностранных дел для организации террористических атак против израильтян. Сообщается, что в последние месяцы Турция приняла жесткие меры в отношении некоторых действий ХАМАСа на своей территории, поскольку ее отношения с Израилем потеплели.

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