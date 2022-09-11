Переговоры по морским границам: как Ливан прореагировал на предложение Израиля

Переговоры с Ливаном стремительно приближаются к финальной точке. По информации ливанских изданий, Бейрут готов принять израильское предложение.

Ливан получил предложение Израиля по морской границе, которое, по предварительной информации, заинтересовало Бейрут.

Об этом сообщили ливанские СМИ

Согласно их информации, американский посланник в Ливане и куратор спора между Бейрутом и Иерусалимом Амос Хохштейн передал ливанской стороне предложение Израиля, которое он заинтересован принять.

В переговорах о морских границах Амос Хохштейн назвал ориентиры, где должны быть размещены линии военно-морских ориентиров, в которых заинтересован Израиль из соображений безопасности.

Согласно отчету ливанских изданий, линия буев является последним предметом разногласий в переговорах. Вчера на сайте, аффилированном Хизбалле, появилась информация, что Израиль и Ливан приблизились к подписанию соглашения, которое будет регулировать вопрос добычи природного газа и деятельность буровой установки Кариш.

Хохштейн встретился в четверг в Бейруте с президентом Ливана Мишелем Ауном и обсудил с ним детали переговоров, а днем ранее он встречался в Тель-Авиве с советником по национальной безопасности Эялем Хулатой и генеральным директором министерства иностранных дел Алоном Ошфизом.

Согласно ливанским сообщениям, визит Хохштейна был в основном предназначен для снижения напряженности между Израилем и Ливаном перед лицом угрозы эскалации на севере.

Ранее Курсор писал, что ливано-израильская морская сделка завершена на 95 процентов — глава МИД Ливана.

Также мы информировали ранее, что ливанская флотилия собралась возле морской границы с Израилем.