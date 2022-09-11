Переговоры по морским границам: как Ливан прореагировал на предложение Израиля

Ливан получил предложение Израиля по морской границе, которое, по предварительной информации, заинтересовало Бейрут.
Об этом сообщили ливанские СМИ
Согласно их информации, американский посланник в Ливане и куратор спора между Бейрутом и Иерусалимом Амос Хохштейн передал ливанской стороне предложение Израиля, которое он заинтересован принять.
В переговорах о морских границах Амос Хохштейн назвал ориентиры, где должны быть размещены линии военно-морских ориентиров, в которых заинтересован Израиль из соображений безопасности.
Согласно отчету ливанских изданий, линия буев является последним предметом разногласий в переговорах. Вчера на сайте, аффилированном Хизбалле, появилась информация, что Израиль и Ливан приблизились к подписанию соглашения, которое будет регулировать вопрос добычи природного газа и деятельность буровой установки Кариш.
Хохштейн встретился в четверг в Бейруте с президентом Ливана Мишелем Ауном и обсудил с ним детали переговоров, а днем ранее он встречался в Тель-Авиве с советником по национальной безопасности Эялем Хулатой и генеральным директором министерства иностранных дел Алоном Ошфизом.
Согласно ливанским сообщениям, визит Хохштейна был в основном предназначен для снижения напряженности между Израилем и Ливаном перед лицом угрозы эскалации на севере.
Ранее Курсор писал, что ливано-израильская морская сделка завершена на 95 процентов — глава МИД Ливана.
Также мы информировали ранее, что ливанская флотилия собралась возле морской границы с Израилем.