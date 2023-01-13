Лапиду запретили принимать участие в акции протеста в Тель-Авиве

Организаторы общественной акции протеста в Тель-Авиве отказали Яиру Лапиду, который хотел выступить на митинге.

В субботу, 14 января, в Тель-Авиве пройдет демонстрация протеста у театра «Габима».

Об этом сообщают Detaly.

Акция организована, чтобы высказать протест против планируемой судебной реформы, которую продвигает коалиция.

Лапид хотел выступить вместе с участниками демонстрации, однако организаторы запретили Лапиду участвовать. Они пояснили, что не хотят политизировать акцию, а намерены показать общественную реакцию на реформу.

Поскольку Яиру Лапиду отказали в выступлении перед митингующими с речью, то в окружении главного оппозиционера предупредили о возможности провести параллельную демонстрацию.

В итоге Яир Лапид решил не ходить на демонстрацию. Известно, что лидер «Лагеря государственников» Бени Ганц все-таки придет на демонстрацию, также и Гади Айзенкот.

Полиция предупредила, что в субботу вечером готова к беспорядкам во время антиправительственной демонстрации, но она не допустит нарушений общественного порядка и использования нацистской символики.

Ранее Бен-Гвир дал указание Коби Шабтаю арестовывать демонстрантов, которые «бесчинствуют и перекрывают дороги» и заявил, что считает субботнюю демонстрацию в Тель-Авиве «ударом по демократии».

«Я за свободу слова, но 9 января на демонстрации в Тель-Авиве мы увидели удар по демократии, подстрекательство против министра юстиции Ярива Левина и блокировку дорог», – сказал Бен-Гвир.

Ранее Курсор писал, что Лапид призвал начальника полиции не применять силу против протестующих.

Также «Курсор» сообщал, что Левин резко ответил на критику главы БАГАЦ.