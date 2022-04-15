Ле Пен: Иерусалим должен стать столицей двух государств

По словам Ле Пен, позиция Франции представляет собой «единственное решение, которое может удовлетворить национальные чаяния израильтян и палестинцев».

«Иерусалим должен стать столицей обоих государств, Израиля и палестинского государства, до урегулирования конфликта путем переговоров», — заявила кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на брифинге для прессы по вопросам внешней политики.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Израильско-палестинский конфликт может быть разрешен только путем создания жизнеспособного и демократического независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности рядом с Израилем на границах, основанных на линиях 1967 года. Это справедливое, равноправное и согласованное решение проблем беженцев», — заявила лидер крайне правой партии «Национальное объединение», которая, как и в 2017 году, снова столкнется с действующим президентом Эммануэлем Макроном во втором туре выборов 24 апреля.

«Ради последовательности и потому, что я считаю это правильным с политической, исторической и моральной точек зрения, я останусь верным официальной линии Министерства иностранных дел Франции, то есть приверженности Франции двухгосударственному решению», — заявила Ле Пен.

По словам Ле Пен, позиция Франции представляет собой «единственное решение, которое может удовлетворить национальные чаяния израильтян и палестинцев».

«Франция выступает за создание палестинского государства и считает, что Иерусалим должен стать столицей обоих государств до урегулирования конфликта путем переговоров и в соответствии с международным правом», — добавила она, подчеркнув, что Париж «не признает никакого суверенитета над Иерусалимом».

В начале апреля в интервью i24NEWS она также заявила, что перевод посольства Франции из Тель-Авива в Иерусалим «не стоит на повестке дня». Она выступала за «международный статус» города.

Израильские власти до сих пор отказываются принять Ле Пен, потому что она дочь Жана-Мари Ле Пена, основателя ультраправого Национального фронта и осужденного отрицателя Холокоста, заявившего, что Холокост был простой «деталью» Второй мировой войны.

Обе основные еврейские организации во Франции, Представительский совет еврейских институтов (CRIF) и Центральная еврейская консистория, призвали «заградить» Ле Пен и «массово» проголосовать за Макрона 24 апреля.

«CRIF призывает к Республиканскому союзу, чтобы предотвратить приход к власти крайне правых», — говорится в заявлении.

Организация отметила, что первый тур президентских выборов в минувшее воскресенье ознаменовался «ослаблением» республиканского лагеря и «опасным усилением популистских партий крайне правых и крайне левых».

«На карту поставлены наши личные свободы, наше социальное разнообразие, наши традиции и стабильность нашей страны. Настоящее лицо Марин Ле Пен — это то, которое она показывает самым жестоким и ксенофобным лидерам Европы, с которыми она близка на личном и идеологическом уровне», — говорится в заявлении.

Президент CRIF Фрэнсис Калифат предупредил, что «нельзя использовать ни расчет, ни предлог, чтобы избежать нашей гражданской ответственности перед лицом выбора, который не является таковым: мы должны призвать к массовому голосованию за Эммануэля Макрона, чтобы сохранить нашу демократию».

Ранее Курсор писал, что кандидатка в президенты Франции Ле Пен: Я привержена решению о двух государствах. Марин Ле Пен, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что солидарна с израильским народом и выражает свои сожаления по поводу недавних терактов.