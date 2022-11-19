Легендарная рок-группа отменила концерт в Израиле

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers отменила выступление в Израиле, которое ранее было запланировано на лето 2023 года.

Об этом вечером в субботу, 19 ноября, объявили продюсеры шоу, сообщает Israel Hayom.

«К сожалению, выступление группы Red Hood Chili Peppers не состоится в Израиле в 2023 году. Это связано с плотным графиком международного концертного тура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы приняли решение, что на данном этапе все билеты будут аннулированы, а. При этом все купившие билеты получат компенсацию в течение 90 дней.

«Мы очень ценим понимание и терпение лучшей публики в мире и с нетерпением ждем возможности принять любимую группу в будущем в Израиле», — извинился представитель продюсерского центра.

Как сообщал Курсор, в октябре герцог и герцогиня Сассекские пришли на шоу Джека Джонсона в Санта-Барбара Боул, открытой площадке, которая была переполнена.

Но пара была не просто частью толпы. Меган и Гарри смотрели шоу из специальной секции, отгороженной от масс, с 10 другими людьми.

Они отрывались во время шоу, танцуя, раскачиваясь под музыку, и были явно знакомы с хитами Джека. Это наверняка было свидание. Гарри и Меган наслаждались концертом, когда он обнял ее за талию. Они также были дружелюбны с небольшой группой людей в своей секции и болтали с ними.

Также Курсор информировал о том, что в Израиле отменили выступление российского певца, экс-лидера группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова.