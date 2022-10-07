Обнимались и танцевали: в сети показали, как принц Гарри и Меган Маркл «отрывались» на концерте

Герцог и герцогиня Сассекские пришли на шоу Джека Джонсона в среду вечером в Санта-Барбара Боул, открытой площадке, которая была переполнена.

Но пара была не просто частью толпы. Меган и Гарри смотрели шоу из специальной секции, отгороженной от масс, с 10 другими людьми.

View this post on Instagram A post shared by Meghan Markle Brasil (@marklecombra)

Видео смотрите по ссылке:

Prince Harry, Meghan Markle show PDA at Jack Johnson concert https://t.co/3Hem8egnH6 — naijaplux (@naijaplux1) October 7, 2022

These pictures were posted minutes ago. People Magazine presents the first photo, to show Harry at a "Jack Johnson" concert. But the BLURRY photos of him, inside the venue, show him in different clothes. Has anyone been to BuckingHam Palace to collect?#WhiteHouse pic.twitter.com/jWfcadp2IY — MandyReturns (@ReturnsMandy) October 7, 2022

Они отрывались во время шоу, танцуя, раскачиваясь под музыку, и были явно знакомы с хитами Джека. Это наверняка было свидание. Гарри и Меган наслаждались концертом, когда он обнял ее за талию. Они также были дружелюбны с небольшой группой людей в своей секции и болтали с ними.

Меган и Гарри приехали по отдельности, она приехала около 8 вечера, а Гарри подъехал примерно через час.

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