Обнимались и танцевали: в сети показали, как принц Гарри и Меган Маркл «отрывались» на концерте

20:14, Сегодня
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меган маркл фото
Фото: Скриншот из YouTube

Принц Гарри и Меган Маркл — любители софт-рока. Так, пара посетила концерт Джека Джонсона.

Герцог и герцогиня Сассекские пришли на шоу Джека Джонсона в среду вечером в Санта-Барбара Боул, открытой площадке, которая была переполнена.

Но пара была не просто частью толпы. Меган и Гарри смотрели шоу из специальной секции, отгороженной от масс, с 10 другими людьми.

 

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Видео смотрите по ссылке:

Они отрывались во время шоу, танцуя, раскачиваясь под музыку, и были явно знакомы с хитами Джека. Это наверняка было свидание. Гарри и Меган наслаждались концертом, когда он обнял ее за талию. Они также были дружелюбны с небольшой группой людей в своей секции и болтали с ними.

Меган и Гарри приехали по отдельности, она приехала около 8 вечера, а Гарри подъехал примерно через час.

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