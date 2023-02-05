Левин заявил, что не собирается замораживать реформу судебной системы

Ярив Левин, который входит в партию «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу, утверждает, что готов вести диалог, «который может принести пользу и улучшить некоторые предложения».

Но вопреки этому, Левин утверждает, что глядя на политическую картину, сложившуюся на данный момент, он не видит ни одного ответственного члена Кнессета от оппозиции.

Левин также возмущен деятельностью прокурора Гали Бахарав-Миару после того, как на прошлой неделе она представила юридическое заключение, где пояснила, почему выступает против планов Ярива Левина. Все из-за предложения о радикальном ограничении способности суда отменять законы и решения правительства, а также предоставление политикам возможности полного контроля над отбором судей. Министр юстиции уверен, что прокурор препятствует судебной реформе, поддавая критике все предложения.

Ранее «Курсор» информировал, что министр юстиции Ярив Левин сделал заявление касательно реформы судебной системы. Чиновник отметил, что он полон решимости продвигать реформу судебной системы, и никакие угрозы меня не остановят. Стоит отметить, что предложенные изменения вызвали резкую критику со стороны оппозиции.

Напоминаем, что Ярив Левин заявил, что обвинения Нетаниягу способствовали «общественному пониманию» необходимости реформ. По мнению министра юстиции обвинительный акт, который был предоставлен премьер-министру Биньямину Нетаниягу, убедил общественность о необходимости судебной реформы в стране.