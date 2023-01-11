Скандал вокруг судебной реформы: Ярив Левин выступил с заявлением

Министр юстиции Ярив Левин, который сегодня утром участвует в дебатах конституционного комитета Кнессета по правовой реформе, пояснил: «Я полон решимости продвигать реформу судебной системы, и никакие угрозы меня не остановят. Я рад видеть общественную поддержку в процессе. Пришло время восстановить демократию».

Напомним, что в прошлую среду министр юстиции Ярив Левин («Ликуд») обнародовал свой четырехэтапный план судебной реформы, пообещав усилить роль Кнессета и правительства в назначении судей; разрешить Кнессету отменять решения Верховного суда, блокирующие законы; запрет на использование Верховным судом «стандарта разумности» для отмены законов Кнессета или решений правительства; и уполномочить министров назначать независимых советников по правовым вопросам, отдельно от тех, которые выбираются министерством юстиции.

Предложенные изменения вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая обвинила правительство Нетаниягу в заговоре с целью свержения израильской демократии и связала реформы с продолжающимся судебным процессом по делу о коррупции над премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

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