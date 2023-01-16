Левин заявил, что обвинения Нетаниягу способствовали «общественному пониманию» необходимости реформ

Министр юстиции Ярив Левин предполагает, что обвинительный акт премьер-министру Биньямину Нетаниягу убедил представителей общественности в необходимости серьезной реформы судебной системы.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
«Скажу вам правду, три обвинительных акта такого рода действительно способствовали очень широкому общественному пониманию того, что в системе есть сбои, которые необходимо исправить», — заявил Левин в Кнессете.
«Курсор» сообщал, что Кнессет отклонил вотум недоверия, внесенный оппозицией.
Помимо этого Шакед призвала разрешить ультраортодоксам изучать фармацию отдельно.