Левин заявил, что обвинения Нетаниягу способствовали «общественному пониманию» необходимости реформ

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По словам чиновника, в «системе есть сбои».

Министр юстиции Ярив Левин предполагает, что обвинительный акт премьер-министру Биньямину Нетаниягу убедил представителей общественности в необходимости серьезной реформы судебной системы. Об этом сообщает The Times Of Israel. «Скажу вам правду, три обвинительных акта такого рода действительно способствовали очень широкому общественному пониманию того, что в системе есть сбои, которые необходимо исправить», — заявил Левин в Кнессете. «Курсор» сообщал, что Кнессет отклонил вотум недоверия, внесенный оппозицией. Помимо этого Шакед призвала разрешить ультраортодоксам изучать фармацию отдельно.

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Автор материала: Рами Мадрих