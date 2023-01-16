Кнессет отклонил вотум недоверия, внесенный оппозицией

Пленум Кнессета в понедельник, 16 января, отклонил вотум недоверия, представленный оппозиционными фракциями.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что документ под названием «Судебная реформа в Верховном суде, единственной целью которой является полное разрушение конституционной структуры и нанесение фатального ущерба израильской демократии», предложенный на рассмотрение фракцией «Еш Атид», поддержали 53 члена Кнессета, 62 выступили против.

Как сообщал Курсор, только 18% израильтян доверяют Кнессету. При этом абсолютное большинство граждан считает, что политики больше заботятся о своих личных интересах, чем об обществе, которое их избрало. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом демократии Израиля.

Отмечается, что перед выборами в Кнессет 25-го созыва произошло значительное снижение доверия населения к государственным институтам. При этом уровень доверия по сравнению с прошлогодними результатами увеличился только по отношению к ЦАХАЛу и президенту.

Ранее Курсор писал о том, что первым назначенным министром, сложившим с себя депутатские полномочия, стал министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху. 30 декабря он подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета.

Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

“Я подаю заявление об отставке из Кнессета, чтобы я мог сосредоточиться на продвижении наследия и связи с корнями нашего народа на Земле Израиля. Благодарю вас, спикер Амир Охана, и желаю успехов в вашей новой роли”, — сказал Элияху.

В свою очередь Охана принял заявление Элияху о сложении депутатских полномочий и пожелал ему больших успехов на посту министра.

Также Курсор информировал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.