Шакед призвала разрешить ультраортодоксам изучать фармацию отдельно

Бывший министр Айелет Шакед призывает Законодательное собрание смягчить рамки и открыть возможности изучения фармацевтики для ультраортодоксальной общественности в соответствии с ее потребностями.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам Шакед, интеграция ультраортодоксов в израильский рынок труда ‒ один из самых острых и важных вопросов в Государстве Израиль. Экс-министр юстиции покинула политику, но все работает над оптимальной интеграцией ультраортодоксальной общественности в академические круги и на рынок труда.

«Этот вопрос всегда был близок моему сердцу, я занималась им как депутат Кнессета, а теперь уже как гражданин. Сегодня я посетила Керен Камач, замечательную организацию, своего рода БКУМ для ультраортодоксальной занятости, на встрече я ознакомилась с их благодатной работой, и мы поставили задачи и возможные варианты действий», ‒ утверждает Шакед.

Одна из затронутых тем во время встречи – большая нехватка фармацевтов, медбратьев и медсестер в Израиле. Шакед спросила, почему нет ультраортодоксальных фармацевтов, и оказалось, что фармацию отдельно изучать невозможно.

Бывший политик утверждает, что в этом вопросе от Законодательного собрания требуется больше гибкости. Интеграцию ультраортодоксов в рынок труда, особенно в областях, страдающих от нехватки рабочей силы, Шакед называет национальным интересом.

«Министры Йоав Киш и Хаим Битон, к вашим услугам! Для ультраортодоксов должны быть разрешены отдельные занятия по фармации и работа по повышению стандартов в Левовском институте братьев и сестер. Страна получит двойную выгоду», ‒ добавила Шакед.

«Курсор» сообщал, что Шакед дала оценку судебной реформе.