Либерман назвал истинные цели реформы Левина

«Эти дебаты — не более чем дымовая завеса, которую Нетаниягу и Левин устроили, чтобы скрыть свои истинные цели», — считает Либерман.

Бывший министр финансов Авигдор Либерман назвал бурные дебаты о судебной реформе, свидетелями которых стали израильтяне в последнее время, «дымовая завесой».

По его словам это намеренно спровоцировано Нетаниягу и Левиным, чтобы скрыть свои истинные цели.

Либерман заявил: «Я пришел к одному выводу: эти дебаты — не более чем дымовая завеса, которую Нетаниягу и Левин создали, чтобы скрыть тот факт, что это не реформа, а операция по вызволению Нетаниягу из его личной юридической путаницы».

«Со дня своего основания «Исраэль Бейтену» поддерживает создание Конституции Государства Израиль. Тот факт, что за последние пять лет Государство Израиль меняло свои основные законы более 20 раз, по сравнению с США, чья Конституция последний раз менялась более 30 лет назад, или Данией, чья конституция не претерпела никаких изменений со дня создания в 1953 году, является неприемлемой. Это вызывает много вопросов насчет легкости, с которой могут быть внесены далеко идущие изменения в спорные в израильском обществе вопросы».

Либерман заметил, что вносить изменения хорошо, но лучше начинать с принятия широкой и согласованной Конституции и договориться, что изменения в основные законы будут вноситься только большинством в 70 членов Кнессета.

Ранее Курсор писал, что Смотрич намерен полностью подчинить себе командиров ЦАХАЛа. «Израиль — это страна, у которой есть армия, а не армия, у которой есть страна».

Также напомним, что Бен-Гвир готовит обращение к Нетаниягу: ему нужна помощь ШАБАКа.