Смотрич намерен полностью подчинить себе командиров ЦАХАЛа

«Израиль — это страна, у которой есть армия, а не армия, у которой есть страна», — заявил Бецалель Смотрич.

После заявлений Авива Кохави о политизации армии, министр финансов Бецалель Смотрич раскритиковал уходящего начальника штаба, который выразил несогласие с передачей координации деятельности правительства на территориях и гражданской администрации в ведение министра финансов.

Смотрич сказал: «Если бы Кохави хотел понять, а не просто атаковать популизмом в рамках подготовки к своему выходу на политическую арену, он бы поговорил со мной и понял, что цель состоит не в том, чтобы нанести ущерб командной цепочке ЦАХАЛа, а в том, чтобы устранить гражданскую администрации из ЦАХАЛа».

Смотрич считает, что при таком подходе ЦАХАЛ будет заниматься безопасностью, а гражданская система будет управлять гражданской жизнью, что хорошо для граждан и хорошо для ЦАХАЛа.

Также он заявил: «Уже было внешнее назначение, когда ответственность за управление тылом была передана министру внутренней обороны, и небо не рухнуло. И вообще, Кохави запутался и забыл, что Израиль — это страна, у которой есть армия, а не армия, у которой есть страна».

Кохави, который вскоре покинет свой пост, критично высказался про полномочия, полученные Смотричем, а также Бен-Гвиром.

«В Иудее и Самарии не может быть двух командиров», — объяснил Кохави свое решительное несогласие с передачей 16 рот МГБ министру Бен-Гвиру. «Работа, которую МГБ проводит в Иудее и Самарии, превосходна, и я надеюсь, что эта ситуация останется такой же, как сегодня. Должна быть сохранена цепочка подчинения. Это означает, что командующим войсками является командир дивизии и над ним генерал командования. Каждый подчиняется приказам, инструкциям, процедурам и политике командующего соединением и начальника штаба».

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир готовит обращение к Нетаниягу: ему нужна помощь ШАБАКа.