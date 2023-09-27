Либерман отреагировал на скандальное решение Бен-Гвира провести еще одну массовую молитву

Либерман — не единственный, кто осудил решение Бен-Гвира. Партнеры по коалиции также раскритиковали министра.

Депутат Кнессета Авигдор Либерман раскритиковал решение Бен-Гвира провести публичную молитву в ответ на драки, произошедшие в понедельник вечером в Тель-Авиве из-за разделения мужчин и женщин во время ежегодного уличного молебна, который организация Рош Иегуди проводит там в Йом Кипур с 2020 года.

Как пишет Arutz Sheva, Авигдор Либерман, председатель партии «Исраэль Бейтену», прокомментировал в интервью 2 каналу намерение министра Итамара Бен-Гвира провести молитву в четверг на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

«Это второй раз, когда при этом правительстве мы перешли красную линию. Первый раз — это день памяти павших воинов ЦАХАЛа, и даже сейчас самый святой день в иудаизме превращается в день противостояния. Тот, кто делает это возможным, — премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Он бросает бомбу и убегает», — заявил Либерман.

Напомним, что драки в Тель-Авиве в Йом-Кипур начались после того, как, несмотря на постановление города, запрещающее гендерную сегрегацию в общественных местах (это постановление также поддержал Верховный суд), организаторы установили бамбуковый каркас со свисающими израильскими флагами.

«Я говорю тем анархистам, которые пытались изгнать верующих в Йом-Кипур: я и мои друзья из Оцма Иегудит приедем в четверг в то же место, давайте посмотрим, как вы попытаетесь изгнать нас», — сказал Бен-Гвир в видео, опубликованном во вторник на X.

Члены коалиции раскритиковали крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его планы провести публичный молебен в Тель-Авиве в четверг на месте скандальной уличной молитвы на площади Дизенгоф в Йом-Кипур.

Среди тех, кто раскритиковал Бен-Гвира, — Симха Ротман, лидер ШАС Арье Дери и депутат Кнессета от Ликуда Юли Эдельштейн. По сообщениям СМИ, министр Бецалель Смотрич также недоволен этим шагом.

«Итамар, ваши намерения хороши, но ваши действия — нет», — написал Ротман, один из главных архитекторов правительственной реформы судебной системы.

«С одной стороны Бен-Гвир, с другой [бывший премьер-министр Эхуд] Барак. Между ними находится целая нация, которой надоели провокации», — написал Эдельштейн.

Курсор писал, что Нетаниягу дал оценку решению Бен-Гвира провести еще одну массовую молитву в Тель-Авиве.