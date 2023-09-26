По словам премьер-министра, "от всех общественных лидеров ожидается, что они будут вести себя ответственно".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против намерения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира провести еще одну молитву позднее на этой неделе на площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Israel National News. Издание напоминает, что накануне радикально настроенные левые экстремисты сорвали традиционную молитву в честь Судного дня.

"Молитва – это не провокация. Но сейчас, после серьезного инцидента в Тель-Авиве, самое главное – действовать на снижение напряженности. Поэтому от всех общественных лидеров ожидается, что они будут вести себя ответственно и избегать всего, что не добавляет спокойствия", - призвал Нетаниягу.

Ранее Бен-Гвир заявил о намерении провести 28 сентября еще одну массовую молитву.

"Я говорю тем анархистам, которые пытались изгнать верующих в Йом-Кипур - я и члены "Оцма Иегудит" приедем в этот четверг туда же, чтобы совершить вечернюю молитву, посмотрим, попытайтесь ли вы выгнать нас. Я призываю всех, светских и религиозных, традиционных, ашкенази и сефардов, прийти, молитва для всех, это еврейское государство!» - заявил министр национальной безопасности.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве радикально настроенные левые экстремисты сорвали традиционную молитву в честь Судного дня, которая обычно проходит в центре города на площади Дизенгоф.

Позже президент Ицхак Герцог отреагировал на беспорядки, произошедшие накануне на площади Дизенгоф в Тель-Авиве во время Йом-Кипура.

"Это шокирующий и болезненный пример того, как внутренняя борьба внутри нас обостряется и становится чрезвычайной. Я знаю, что говорю от имени абсолютного большинства граждан Израиля, когда я выражаю глубокую скорбь и шок при виде нашего народа, который борется в день, который всегда был символом единства", - сказал Герцог.

Также мы писали о том, что рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур.