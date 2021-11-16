Либерман планирует обложить налогом электронные сигареты

Глава минфина Авигдор Либерман презентовал черновик указа о введении налога на приобретение одноразовых электронных сигарет и жидкости к ним.

Отмечается, что размер налога будет эквивалентен пошлине на остальные табачные изделия.

Об этом сообщают Детали.

Планируется, что действие указа вступит в силу уже со следующей недели. Решение является частью кампании, проводимой чиновниками минздрава и Налогового управления, призванной сократить потребление электронных сигарет.

Такие виды табачных изделий также увеличивают риск сердечных и респираторных заболеваний.

Согласно данным опубликованного в мае этого месяца отчета, ежегодно в Израиле умирает не менее 8 тыс активных курильщиков.

В конце прошлого года в БАГАЦ был подан иск с требованием ввести налог на приобретение электронных сигарет, эквивалентный налогу на другие табачные изделия.

При том, что повышение налога на табак для самокруток в 2019 году вызвало резкий рост спроса на электронные сигареты.

Многие курильщики перешли на электронные сигареты. Но так как они не облагались налогом, казна с тех пор недосчиталась миллиардов шекелей.

При этом импорт жидкости для электронных сигарет вырос во много крат: только за первое полугодие 2019 года он увеличился в 41 раз.

Курсор уже сообщал, что бюро статистики опубликовало данные о росте цен в Израиле.

Либерман сообщил о росте цен на жилье до конца года.

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