Бюро статистики опубликовало данные о росте цен в Израиле

По данным Центрального бюро статистики, с начала нынешнего года цены в Израиле выросли в среднем на 2,6%.

В частности, за октябрь рост индекса потребительских цен составил 0,1% в сравнении с месяцем ранее.

Об этом сообщает TheMarker.

При этом рост цен в течение последнего года несколько замедлился и в октябре составил порядка 2,3% в сравнении с аналогичными показателями за этот период в прошлом году.

В октябре в Израиле ощутимо выросли цены на одежду и обувь, – рост составил не менее 3,6%. На 9,9% и на 5,4% выросли цены на верхнюю женскую одежду и трикотаж.

На 4,3% выросли цены на мебель и предметы домашнего пользования. При этом стоимость услуг образования, развлечений и посещения культурных мероприятий также увеличилась на 3,8%.

Автомобили выросли в цене на 1,6%, а также прицепы и комплектующие. Отдельно запчасти и автомобильные аксессуары подорожали на 1,4%.

Продукты, не считая овощи и фрукты, за октябрь подорожали на 0,9%. За последний год продукты питания выросли в цене на 3,2%.

При этом цены на овощи и фрукты снизились на 2,5%. На 5,6% упала в цене стоимость мяса индейки, на 4,4% – курятины, на 5,7% – сливочного масла, на 7,2% – лапши и других изделий из теста, на 4,2% – белых сыров и йогуртов.

На 1,1% снизилась стоимость проезда в транспорте.

По информации минфина, в этом году инфляция в стране составит 2,8%. Однако по словам управляющего Банка Израиля Амира Ярона, годовая инфляция вероятнее всего достигнет порога в 3%.

«Мы также предполагаем, что годовая инфляция продолжит падать и вернется к целевому среднему уровню после выравнивания сбоев в цепочке поставок, который в настоящее время ограничивает предложение», – заявил Ярон.

Курсор уже сообщал, что Либерман сообщил о росте цен на жилье до конца года.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.