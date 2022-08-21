Либерман призвал Лапида отказаться от вмешательства в переговоры с учителями

Министр финансов заявил, что переговоры с учителями будет вести ответственное лицо из минфина, которое уполномочено вести переговоры с профсоюзом.

За 10 дней до начала учебного года в школах и детских садах обострился конфликт между профсоюзом учителей и министерством финансов.

Стороны собрались в минфине для очередной попытки уладить разногласия.

Последнее предложение от правительства не устроило учителей: «Это предложение, которое еще больше наносит ущерб условиям найма преподавательского состава. Мы еще раз призываем премьер-министра Яира Лапида лично вмешаться в кризис, который угрожает разрушить систему образования, и предотвратить закрытие школ».

Однако министр финансов и председатель партии «Исраэль Бейтену» Либерман через Facebook обратился к Лапиду, выступив против его участия в переговорах.

Либерман написал: «Сегодня утром я услышал, как мои коллеги в правительстве — министр жилищного строительства Зеэв Элькин и министр Пнина Тамано-Шата призывал премьер-министра вмешаться в переговоры между министерством финансов и Союзом учителей».

«Очень ценю вашу искреннюю заботу об открытии учебного года 1 сентября. Предлагаю политическим деятелям, которым осталось чуть больше двух месяцев до начала выборного периода, оставить ведение переговоров только на профессиональном уровне, лишенном посторонних соображений», — осадил Либерман попытки постороннего вмешательства.

«Я ясно дал это понять на встрече премьер-министра с министром образования. Нам не нужны наблюдатели или кошерные надзиратели», — добавил министр финансов.

Ранее «Курсор» писал, что учебный год может не начаться: за 10 дней до 1 сентября конфликт учителей и минфина обостряется.

Также мы информировали, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября.