Либерман призывает уволить главного сефардского раввина

«Он злоупотребляет своим положением, которое должно быть выше политики и внешнего влияния», — сказал Либерман.

Уходящий министр финансов, глава «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман, призвал к отставке главного сефардского раввина Ицхака Йосефа после комментариев, сделанных раввином Йосефом относительно его пожеланий новому правительству.

Ранее Раввин Йосеф изложил свои взгляды: «Мы собираемся принять закон, в котором говорится, что нет такой вещи, как Верховный суд, являющийся окончательным арбитром. Это ортодоксальная страна, а не реформаторское государство. Мы должны использовать эту возможность, когда у нас есть 32 религиозных и харедимских члена Кнессета, — сказал он. — Кто знает — может быть, это наш шанс решить вопрос: кто такой еврей?»

Либерман, давний критик института главного раввината, ответил на слова главного раввина, сказав: «Главный раввин действует как главный политик. Эти повторяющиеся призывы главного раввина Ицхака Йосефа по политическим вопросам абсолютно возмутительны. Йосеф злоупотребляет своим положением, которое должно быть выше политики и внешнего влияния».

«Это не первый раз, когда главный раввин вмешивается в политику, — добавил Либерман. — Всего несколько дней назад он вмешался в коалиционные переговоры и призвал утроить или учетверить бюджет для изучающих Тору».

Ранее Курсор писал, что Ицхак Гольдкнопф жестко осудил высказывания Либермана.