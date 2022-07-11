Либерман прокомментировал объединение Ганца и Саара

Министр финансов Авигдор Либерман объявил свое мнение по поводу решения «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» идти на выборы единым списком.

Либерман сказал: «Я приветствую этот шаг. Ясно, что сегодня осталась только одна партия, которая действительно выдержит давление на религию и государство и будет бороться против ультраортодоксального принуждения».

Глава минфина заявил, что в коалицию с Нетаниягу его партия «Исраэль Бейтейну» не вступит ни при каких обстоятельствах. Ее не вынудят к этому «ни ротация ни мутация, а также в вопросе религии и государства, все судьбоносные ухаживания моим партнерам сегодня после ультраортодоксальных вечеринок немного неловко».

Либерман сказал о возможных объединениях с Ликудом: «Все эти судьбоносные ухаживания моих партнеров сегодня за ультраортодоксальными партиями немного смущают.»

Ранее «Курсор» писал, что Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара. Премьер-министр Израиля заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Ганцом и Сааром после выборов. «Я убежден, что ваши намерения хороши», — заявил Лапид.

Напомним, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.