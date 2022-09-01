Либерман прокомментировал обвинения по поводу подготовки убийства генерала полиции

Либерман сразу дал ответ на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в сто тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Либерман не стал отмалчиваться после обвинений бизнесмена Йоси Камиссы, называющего себя бывшим личным помощником Либермана, который обвинил министра финансов в планировании ликвидации генерал-майора полиции и предложении 100 тысяч долларов за подготовку этого преступления.

Он опубликовал в ответ на обвинения Камиссы пост в “Фейсбуке”.

Либерман связал публикацию “компромата” с данными последнего опроса 12 телеканала, показавшими рост популярности партии «Наш дом Израиль», — но затем подробнейшим образом ответил по существу каждого из предъявленных обвинений.

Либерман заявил:

«1. Хочу пояснить, что этот человек никогда не был моим помощником или советником, он был активистом партии НДИ с дней, предшествующих ее созданию и в первые дни после ее создания.

2. Этот человек никогда не был назначен ни на официальную, ни на неофициальную должность, он никогда не получал зарплаты ни от меня, ни от партии.

3. В последний раз мы общались с ним 18-20 лет назад.

4. В прошлом он был полицейским, и потому первый вопрос — почему он, получив, якобы, подобное предложение, не подал жалобу в полицию? Ведь в подобном случае недонесение также является преступлением, так что он выставляет преступником и себя.

5. Жалобу, по его словам, он все-таки подал месяц назад — что “удивительно”, уже после роспуска Кнессета и начала предвыборной кампании», — написал министр финансов.

Далее Либерман отмечает, что Аяла Хасон, которая завтра выпустит свое “расследование”, как раз месяц назад сообщила о подаче жалобы против “одного из самых высокопоставленных министров”. При этом “всем известно”, что Хасон служит “одним из главных рупоров Нетаниягу в СМИ”

Ранее Курсор писал, что Либермана обвиняют в планировании ликвидации генерал-майора полиции.