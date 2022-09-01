Либермана обвиняют в планировании ликвидации генерал-майора полиции

Юрсоветнику правительства направлено требование начать расследование в отношении министра финансов Авигдора Либермана в связи с публикацией его бывшего помощника о том, что Либерман предлагал ему 100 тысяч долларов за ликвидацию генерал-майора полиции.

Об этом сообщил ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

В письме юрсоветнику говорится, что «не может такая тревожная публикация против такого высокопоставленного лица в Израиле пройти молча и без минимальной проверки истинности обвинений, как будто ничего и не было».

Сенсационные откровения бывшего помощника Либермана, по его словам, переданы в Лахав 433.

Ранее Курсор писал, про конфликт с учителями: Либерман заявил, что теперь в правительстве пройдут сокращения. Осуществить выполнение соглашения с учителями, по мнению Либермана, возможно только лишь за счет высвобождения бюджетных средств благодаря сокращениям в правительстве.

Также мы информировали о словах Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Кроме того, наш сайт сообщал, что перед поездкой в Вашингтон глава Моссада получил наставления от Лапида. Яир Лапид и Давид Барнеа обсуждали продолжение усилий Израиля по вопросу возобновления ядерного соглашения западных стран и США с Ираном.