«Закон Дери»: БАГАЦ издал постановление для правительства

Постановление БАГАЦ не отменит вероятное назначение Дери министром в четверг вместе с принятием присяги всем правительством.

После принятия в Кнессете «закона Дери» БАГАЦ издал условное постановление для правительства. Согласно поправки к основному закон условно осужденному человек будет позволено получить портфель министра.

Об этом сообщает Israelinfo.

Постановление, принятое БАГАЦем, обязывает государство расследовать и пояснить, на каком основании принятый сегодня закон уже применяется задним числом.

Фактически решение о назначении Дери министром было принято до согласования в Кнессете изменений в Основной закон. Ходатайство против назначения будет рассмотрено на следующей неделе расширенной коллегией из 11 судей Верховного суда.

Постановление БАГАЦа не является распоряжением об отсрочке формирования правительства, поэтому оно не имеет оперативного значения. В результате Дери сможет стать министром в четверг при приведении правительства к присяге.

Ранее Курсор писал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.

Напомним, Ганц обрушился на Смотрича за его комментарии о начальнике Генштаба ЦАХАЛа. «Кохави откровенно политизировал ЦАХАЛ», — заявил Смотрич.