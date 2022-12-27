Почему Смотрич решил отменить Стамбульскую конвенцию

Стамбульская конвенция имеет скрытые рычаги влияния на миграционную политику стран и может привести к попытке давления на Израиль.

Одним из пунктов коалиционных соглашений включает в себя договоренность между Ликудом и «Религиозным сионизмом», что «правительство не одобрит присоединение Израиля к Стамбульской конвенции.

Об этом сообщает Телеграм-канал Люди в черном.

Напомним, Стамбульской конвенция создана для предотвращения и борьбы с насилием против женщин и домашним насилием.

Однако политики посчитали, что некоторые пункты конвенции (59, 60 и 61) могут стать юридическими «троянскими конями», то есть привести к непредсказуемым последствиям. В условиях израильской реальности они могут использоваться для изменения законодательства, вплоть до давления на Израиль в очень чувствительных вопросах.

Таким образом, Стамбульская конвенция имеет скрытые рычаги влияния на миграционную политику стран, ее ратифицировавших. Возможность преодоления решений БАГАЦа и реформа юридической системы — пока существуют лишь в теории шестого правительства Биньямина Нетаниягу. В реальности израильские суды часто идут рука об руку с политической повесткой местных левых партий с очевидным влиянием.

Учитывая эти факторы, Смотрич решил оформить отказ от Стамбульской конвенции в рамках коалиционных соглашений.

Ранее Курсор сообщал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.

Напомним, Ганц обрушился на Смотрича за его комментарии о начальнике Генштаба ЦАХАЛа.