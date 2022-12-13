«Сплошные разрушения в экономике»: Либерман спрогнозировал последствия премьерства Нетаниягу

«Нас ждет дипломатическое цунами, противостоять которому эта коалиция не в силах. И в области экономики — сплошные разрушения», — сказал Либерман.

Сегодня на заседании парламентской фракции Наш дом Израиль выступил председатель НДИ, министр финансов Авигдор Либерман.

Он выступил с критикой в адрес Нетаниягу. «Лидер Яхадут ха-Тора Моше Гафни заявил на днях, что «половина народа будет служить в армии, а половина — изучать Тору». Гафни просто забыл добавить, что та половина, которая служит в армии, еще и платит налоги, выгоду от которых получает половина, которая учится в ешивах.

Моя основная претензия — к тому, кто позволяет и поддерживает этот безумный дискурс, — к Биньямину Нетаниягу.

Нетаниягу любит называть себя сыном историка, но в данный момент мы говорим об историческом наследии сына. На мой взгляд, в учебники истории Нетаниягу войдет как тот, кто привел Израиль к разрушению Третьего Храма, это не преувеличение и не метафора», — сказал он.

Либерман продолжил: «Когда я смотрю на смысл соглашений, подписанных Нетаниягу со своими партнерами, я понимаю, что он приносит Государство Израиль в жертву, чтобы выпутаться из клубка судебных исков, в котором он оказался. Иного смысла здесь нет. Реальность, в которой половина народа служит в ЦАХАЛе и финансирует другую половину, ведет нас к самому глубокому расколу в истории Государства Израиль».

«Кризис в отношениях с диаспорой вследствие попытки отменить Закон о Возвращении и постановление БАГАЦа о гиюрах, проведенных вне юрисдикции Главного раввината — это не раскол, это официальный развод с диаспорой, и в первую очередь с американской. Нас ждет дипломатическое цунами, противостоять которому эта коалиция не в силах. И в области экономики — сплошные разрушения.

Мне очевидно, что после того, как пройдет «закон Дери», который, кстати, в первую очередь помогает Нетаниягу выбраться из передряги, он должен будет избавиться от Смотрича и Бен-Гвира. Для этого он втянет Государство Израиль в какую-то авантюру в сфере безопасности, чтобы обратиться к Ганцу или ко мне — дескать, ситуация проблемная и нужно спасать его правительство.

Я туда не пойду, и надеюсь, Ганц тоже не купится. Потому что человек, который готов пожертвовать Государством Израиль и безопасностью его граждан, не должен получить легитимацию, он не должен ни дня быть премьер-министром», — заключил он.

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