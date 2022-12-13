Ярив Левин избран новым спикером Кнессета

В результате голосования в Кнессете об избрании спикера Кнессета, которое началось в 10 часов утра, выбран, как и ожидалось, Ярив Левин.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

«За» проголосовало 64 депутата.

Это первый шаг к созданию нового правительства.

Ранее Курсор писал, что известно о голосовании в Кнессете на должность спикера. Голосование за временного спикера до приведения к присяге нового правительства является, по словам Мики Леви, «исключительным событием».

Кроме того, мы писали, что Смотрич получит еще одну министерскую должность. Коалиция намерена сразу после назначения спикера Кнессета провести поправки к закону и передать в ведение Смотрича дополнительное министерство.

Еще напомним, что Бен-Гвир выдвинул новый ультиматум. Политик сделал ряд заявлений в рамках своего выступления в понедельник, 12 декабря, на еженедельном собрании фракции «Оцма Иегудит».

Ранее стало известно, что по словам источника в руководстве «Ликуда», возникнут «серьезные проблемы» при формировании правительства из-за этого ультиматума. Сам Бен-Гвир утверждает, что не сможет войти в правительство без восстановления безопасности и управления.

«Курсор» сообщал, что коалиция и оппозиция нашли компромисс по голосованию за спикера Кнессета.

Помимо этого Либерман заявил, что Нетаниягу ведет Израиль к разрушению.