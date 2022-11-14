Либерман в прощальной речи раскритиковал ультраортодоксов

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман выступил с прощальной речью перед сотрудниками бюджетного ведомства, в которой подвел итоги своей деятельности.

Об этом сообщает Calcalist.

По словам Либермана, он не знает, кто займет его пост, но считает, что новое правительство собирается ограбить государственный кошелек. Он утверждает, что экономика Израиля движется к «кричащему неравенству» и социальной нестабильности из-за отсутствия интеграции ультраортодоксов, а также раскритиковал религиозный характер нового правительства.

В частности, чиновник в прощальной речи коснулся ультраортодоксального требования удвоить пособие молодежи и членам иешив.

«Я никогда не слышал такого безумия, что такое удваивать пособие молодежи? Удвоить бюджет иешивы? Я никогда не слышал такого безумия, такого разглагольствования. Никто не пойдет на работу. Если вы даете кому-то талоны на питание, а также удваиваете его пособие, зачем ему идти на работу? Это явно неразумно», – заявил он.

Также Либерман подвел итоги своей деятельности и заявил, что улучшил состояние экономики.

«Мы оставляем экономику в просто отличном состоянии. У нас с начала года профицит был в размере 30 миллиардов шекелей, дефицит более 10%, безработица 9,2%, и теперь безработица равна нулю и дефицит равен нулю. Мы можем гордиться тем, что в этом бурном море нам удалось мудро и сбалансировано управлять кораблем экономики Израиля», – сказал он.

По мнению уходящего министра финансов, основные проблемы израильской экономики состоят в том, как интегрировать арабских женщин и ультраортодоксальных мужчин в рабочую силу и как повысить производительность. Ради последнего, как он считает, необходимо улучшить инфраструктуру и повысить уровень образования и навыков. Также Либерман заявил, что «надо всячески сохранять высокие технологии как двигатель израильской экономики».

Ранее Либерман продлил налоговые льготы на топливо до конца ноября.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле резко упали продажи жилья в новостройках.