Либерман продлил налоговые льготы на топливо до конца ноября

Цены на бензин выросли в начале ноября из-за повышения мировых цен на нефть.

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман накануне подписал приказ о продлении до 30 ноября действия применяемого в настоящее время снижения акцизного налога и налога на покупку бензина.

Об этом сообщает 7Israel National News.

После подписания цена на топливо останется на уровне 6,46 шекелей за литр до конца ноября.

Продленное снижение налогов приводит к снижению цены на топливо на шекелей за литр. Первоначально предполагалось, что это снижение будет уменьшено на 15 в месяц, при такой ставке, которая сделала бы топливо дороже на полшекеля за литр.

Подписанный указ отменяет снижение льгот, поэтому цена на топливо останется неизменной до 30 ноября.

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