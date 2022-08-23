Либерман в ярости: Лапид вмешался в переговоры с учителями

«Тем, кто намерен форсировать решения на политическом уровне, придется сначала уволить министра финансов», — заявил Либерман, комментируя вмешательство политиков в конфликт с профсоюзом учителей, угрожающих сорвать открытие учебного года.

Во вторник утром на совещании в Министерстве финансов министр Авигдор Либерман коснулся кризиса преподавательского состава и, особенно усиливающегося политического аспекта этого кризиса.

Об этом сообщил maariv.

«К сожалению, весь процесс заключения соглашения о размере заработной платы с учительскими организациями все больше становится политическим событием», — сказал Либерман.

«Я вдруг слышу, как мои коллеги в правительстве торопятся вникать в вопрос. Для меня обсуждение этого вопроса должно оставаться исключительно в профессиональной сфере, а вести переговоры должен человек, который отвечает непосредственно за зарплату. Я ожидаю, что все партийные лидеры и министры окажут полную поддержку министру финансов и Министерству финансов в этой должности», — настойчиво добавил министр финансов.

По словам Либермана, поведение политиков, которые вступают в столь сложный вопрос за два месяца до выборов, только усугубляет конфликт. Из-за этого профсоюз учителей, чувствуя поддержку и понимая, что власть капитулирует, ужесточает свои позиции. Таким образом переговоры становятся бессмысленными.

«Тот, кто ведет такого рода переговоры, должен иметь опыт и крепкие нервы, а тем, кто хочет форсировать решения на политическом уровне, придется сначала уволить министра финансов», — заключил он.

«Курсор» ранее писал, что Либерман призвал Лапида отказаться от вмешательства в переговоры с учителями.

Мы ранее писали, что учебный год может не начаться: за 10 дней до 1 сентября конфликт учителей и минфина обостряется.