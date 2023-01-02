Либерман заявил о «конце сионизма» в государстве и назвал виновников

Лидер «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман сказал, что новое правительство знаменует собой «конец сионизма».
«Это не конец Израиля, по крайней мере, пока. Но, безусловно, это конец сионизма», — заявил Либерман в начале первого заседания фракции своей партии с тех пор, как в четверг к власти пришло новое правительство.
Подняв копию оригинальной работы Теодора Герцля «Еврейское государство», Либерман сказал, что существует «100-процентное противоречие» между основополагающей работой сионистского движения и коалиционными соглашениями нового правительства.
Либерман также раскритиковал новую коалицию за намерение перетасовать различные части правительственных учреждений, передав некоторые из них в ведение других министерств. Особенно пострадало министерство образования, от которого пришлось отделить несколько частей различным партнерам премьер-министра Биньямина Нетаниягу по коалиции.
«Единственное, что я могу пообещать, так это то, что когда мы вернемся к власти, мы сотрем все эти 134 страницы до последней запятой», — заключил он.
Читайте также: уходящий министр по делам диаспоры в последний день работы сделал важное заявление.