Либерман заявил о «конце сионизма» в государстве и назвал виновников

«Это не конец Израиля, по крайней мере, пока. Но, безусловно, это конец сионизма», — сказал Либерман.

Лидер «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман сказал, что новое правительство знаменует собой «конец сионизма».

«Это не конец Израиля, по крайней мере, пока. Но, безусловно, это конец сионизма», — заявил Либерман в начале первого заседания фракции своей партии с тех пор, как в четверг к власти пришло новое правительство.

Подняв копию оригинальной работы Теодора Герцля «Еврейское государство», Либерман сказал, что существует «100-процентное противоречие» между основополагающей работой сионистского движения и коалиционными соглашениями нового правительства.

«Любой, кто умеет читать, может открыть 134-страничный документ коалиционных соглашений и попытаться сравнить его содержимое с тем, что написано в книге Герцля «Еврейское государство». Договоренности не на 100%, а на 200% противоречат сказанному в книге провозвестника Государства Израиль. К сожалению, это не только конец сионистского движения. Я думаю, что с точки зрения исторического противостояния невежеству удалось задушить просвещение, пусть на это и ушло более 140 лет. Свежий ветер обновления, дух Гаскалы – в прошлом. Реальность настоящего – правительство Нетаниягу.

Уверен, что Моше Мендельсон и Нафтали Герц Вессели переворачиваются сейчас в гробах», — сказал он.

Либерман также раскритиковал новую коалицию за намерение перетасовать различные части правительственных учреждений, передав некоторые из них в ведение других министерств. Особенно пострадало министерство образования, от которого пришлось отделить несколько частей различным партнерам премьер-министра Биньямина Нетаниягу по коалиции.

«Единственное, что я могу пообещать, так это то, что когда мы вернемся к власти, мы сотрем все эти 134 страницы до последней запятой», — заключил он.

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