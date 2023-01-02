Уходящий министр по делам диаспоры в последний день работы сделал важное заявление

По словам Нахмана Шая, Израиль изменился не только в связи с результатами выборов в Кнессет.

В понедельник, 2 января, в Министерстве по делам диаспоры прошла церемония передачи министерского портфеля Нахманом Шаем Амихаю Шикли.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Шай, в частности, подвел итоги своей деятельности.

«Еврейский народ — вечный народ. Во время моей работы в качестве министра я коснулся еврейского народа, я коснулся вечности. Здесь есть вызов, который отличается от другой службы. Здесь идет речь о работе не только здесь и сейчас, но и о будущем. Вот почему, к сожалению, не борются за это министерство. Это также причина того, что израильская общественность мало или вообще не занимается этим. Мы заняты здесь и сейчас и не работаем с нашими братьями в диаспоре», — сказал Шай.

Уходящий министр также выразил обеспокоенность новым правительством.

«Израиль изменился не только из-за результатов выборов. Для многих диаспора — это всего лишь часть истории, и поэтому они говорят евреям в диаспоре, что если им плохо, они должны «просто иммигрировать в Израиль». В первый день своей работы я поговорил с тремя главами различных веток иудаизма и дал понять, что все равны. И это то, что сегодня подвергается нападкам. Я призвал к открытому диалогу между еврейскими общинами в Израиле. Они имеют право критиковать власть и должны высказать свое мнение», — добавил Шай.

Он также предупредил, что «на общественной арене уже раздаются голоса, которые будут принимать административные и законодательные меры, угрожающие нашим отношениям с диаспорой».

«Эти призывы звучат безответственно, без проверки и уж точно без диалога и взаимопонимания. Инвестиции могут пойти насмарку, если правительство будет действовать в одностороннем порядке и примет указы, которые отдалит миллионы евреев, в том числе тех, кто хочет воспользоваться своим правом на иммиграцию в Израиль. Правительства приходят и уходят, а еврейский мир остается там, где он есть», — подытожил Шай.

Как сообщал Курсор, в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.