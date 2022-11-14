Лидер американских евреев высказался относительно Закона о возвращении

Предложение будущего правительства относительно серьезных ограничений норм Закона о возвращении «угрожает основам сионизма».

Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил генеральный директор Конференции президентов крупных американских еврейских организаций Уильям Дарофф, сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что нынешнее заявление Дароффа резко контрастирует с его традиционным нежеланием критически комментировать решения Израиля и иллюстрирует уровень обеспокоенности в диаспоре планами союзников будущего премьер-министра Нетаниягу «ограничить иммиграцию в Израиль и реформировать другие вопросы религии и государства».

Дарофф в частности, подчеркнул, что не хочет критиковать правительство, однако сделал исключение, чтобы обратиться к религиозным партиям, которые требуют убрать так называемую «оговорку о правнуках» из Закона о возвращении.

«Закон о возвращении — это основа сионизма», — сказал Дарофф, добавив, что «очень обеспокоен» действиями по изменению Закона о возвращении.

Как сообщал Курсор, после выборов в Кнессет одним из горячо обсуждаемых вопросов является Закон о возвращении, регулирующий репатриацию, который гарантирует гражданство любому, у кого есть хотя бы один еврейский дедушка или бабушка, или любому, кто обратился в иудаизм.

Это неравенство привело к тому, что примерно полмиллиона израильтян не являются евреями в соответствии с ортодоксальным еврейским законом, что является серьезным источником беспокойства для многих религиозных израильтян, выступающих против межконфессиональных браков.

Также Курсор информировал о том, что генеральный директор Конференции президентов крупных американских еврейских организаций Уильям Дарофф на днях заявил, что воздерживается от комментариев выборов в Кнессет до тех пор, пока не будут получены полные результаты, но что американское еврейство должно «уважать демократию».