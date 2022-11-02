«Будет иметь ужасные последствия»: как отреагировали еврейские группы США на результаты экзитполов

Американские еврейские группы в основном хранят молчание о результатах экзитполов, демонстрирующих крупный успех ультраправой Партии религиозного сионизма во главе со Смотричем и Бен-Гвиром, подъем которой стал источником серьезной обеспокоенности для многих американских евреев.

Генеральный директор Конференции президентов крупных американских еврейских организаций Уильям Дарофф сказал англоязычному новостному каналу i24, что воздерживается от комментариев до тех пор, пока не будут получены полные результаты, но что американское еврейство должно «уважать демократию».

«Экзитполы — это просто так. Это всего лишь опросы, — сказал Дарофф. — Если [лидер оппозиции Биньямин] Нетаниягу станет премьер-министром, мы будем работать с ним. Но это только начало процесса».

На конкретный вопрос о Партии религиозного сионизма, которая, по прогнозам, станет третьей по величине партией в следующем Кнессете и второй по величине партией в возможной коалиции, Дарофф ответил, что еще слишком рано давать комментарии. «Когда эта коалиция соберется вместе, а мы не узнаем об этом сегодня вечером или завтра, мы вмешаемся в это», — сказал он, добавив: «Я действительно думаю, что важно, чтобы заботы диаспоры учитывались при этом».

Произраильская лоббистская группа AIPAC, которая в преддверии выборов в марте 2019 года осудила фракцию партии «Оцма Иегудит» как «расистскую и предосудительную», отказалась комментировать, придерживается ли она такой позиции в 2022 году.

Антидиффамационная лига, которая в прошлом месяце предупредила, что некоторые члены партии Бен-Гвира придерживаются «экстремистских идеологий, вдохновленных Кахане», заявила, что пока не готова комментировать этот вопрос.

Однако левая организация «Американцы за мир сейчас» недвусмысленно выразила свою озабоченность по поводу потенциальной правой коалиции, в которую входит Религиозная сионистская партия.

«Если это произойдет, такая коалиция будет иметь ужасные последствия, — говорится в заявлении группы. — Наряду с угрозой безопасности и стабильности отношения Израиля с его союзниками, в том числе с США, переживут глубокий кризис. Отчуждение среди американских евреев достигнет беспрецедентного уровня».

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