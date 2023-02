Лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции

Лидер небольшой еврейской общины в Антакья и его жена пропали без вести после того, как их многоквартирный дом рухнул во время сильных толчков землетрясения в понедельник.

Об этом сообщает jns.

Саул и Фортуна Дженудиоглу остаются пропавшими без вести в южном турецком городе Антакья.

«Президент еврейской общины в Антакье и его жена, по-видимому, погибли в результате стихийного бедствия», — заявила посол Израиля в Анкаре Ирит Лилиан.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Обзор пострадавших районов в обеих странах показывает, что «потенциально 23 миллиона человек подвержены последствиям землетрясения», в том числе пять миллионов человек, которые являются особенно уязвимыми, заявила во вторник в Женеве высокопоставленный представитель ВОЗ Адельхейд Маршанг.

Раввин Мендель Читрик, председатель Альянса раввинов исламских государств, сказал, что 250-летняя синагога в Антакье «была не в хорошем состоянии, но все еще стояла. Имеются серьезные повреждения». Читрик опубликовал видео, на котором он спасает свитки Торы из-под обломков.

Saving ancient Torah scrolls from the earthquake damaged synagogue of Antakya — home for a Jewish community for 2500 years… #antakyadeprem pic.twitter.com/ZsHzVKdHWZ

— Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) February 7, 2023