В Турции во время землетрясения погиб лидер еврейской общины города Антакья

Во время землетрясения в Турции рухнул дом, который принадлежит лидеру еврейской общины в Антакье. Предварительно сообщается, что хозяин дома и его супруга погибли. Об этом сообщает «12 канал«. Данную информацию подтвердила посол Израиля в Турции Ирит Лилиа. По ее словам лидер еврейской общины и его жена находились в доме на момент подземных толчков. Их жилье полностью разрушено. Других подробностей турецкие …

Во время землетрясения в Турции рухнул дом, который принадлежит лидеру еврейской общины в Антакье. Предварительно сообщается, что хозяин дома и его супруга погибли.

Об этом сообщает «12 канал«.

Данную информацию подтвердила посол Израиля в Турции Ирит Лилиа. По ее словам лидер еврейской общины и его жена находились в доме на момент подземных толчков. Их жилье полностью разрушено. Других подробностей турецкие власти пока не озвучили.

6 февраля в Турции начались мощные землетрясения, которые достигали магнитуды более 7 баллов. Так, первый очаг был зафиксирован магнитудой 7,8 произошли на глубине 17,9 км вблизи Газиантепа, что находится в 90 км от границы с Сирией. Через несколько часов толчки подземные толчки магнитудой в 7,7 баллов произошли в центральной части Турции — эпицентром стал район Эльбистана. Позже сообщалось о землетрясениях и в других регионах страны. Сильные подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане, Бейруте и части Израиля.

Жертвами землетрясений в Турции уже стали около 5 тысяч человек. Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы. Предполагается, что под завалами могут находиться еще десятки тысяч людей.

«Курсор» писал о том, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Напомним, после подземных толчков, которые ощущались в Израиле, Министерство по охране окружающей среды забило тревогу. Специалисты опасаются, что в случае землетрясений в нашей стране может произойти утечка опасных химических веществ. Всего в Израиле насчитали 149 предприятий, производящих и хранящих опасные химические вещества (ОХВ), как потенциально опасные для населения в случае мощных подземных толчков.