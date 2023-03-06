Лидер Хизбаллы предрекает «конец Израиля»

По словам Хассана Насраллы, «все, что происходит в Израиле, является признаком конца этого образования».

Лидер террористической группировки «Хизбалла» Хассан Насралла предрекает «конец Израиля».

Об этом информирует Telegram-канал Израиль Сегодня.

«Все, что происходит в Израиле, является признаком конца этого образования. Израиль считает, что угрожает палестинцам законом о смертной казни для террористов, но не знает, что усилит сопротивление», — заявил Насралла.

Как сообщал Курсор, ливанская террористическая группировка «Хизбалла» резко усилила свое присутствие на северной границе Израиля. За последний год Хизбалла построила как минимум 20 новых наблюдательных и сторожевых постов, прилегающих к израильской границе, несмотря на положения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, запрещающей террористической группировке действовать вблизи израильского пограничного забора.

Увеличение активности «Хизбаллы» на границе совпадает с проектом ЦАХАЛа по строительству укрепленного пограничного забора на израильско-ливанской границе.

Новые посты наблюдения за террористами построены параллельно укрепленному забору, строительство которого продолжается. Ори Элиягу, житель мошава Штула недалеко от ливанской границы, сказал, что его не беспокоят новые башни «Хизбаллы».

«Несколько дней назад мы видели, как большой грузовик разгружает верхнюю часть сторожевой башни. Аванпосты меня не беспокоят, потому что я знаю, что «Хизбаллу» сдерживает Израиль. Они устанавливают сторожевые башни как жалкий ответ на работу, которую Израиль проводит вдоль границы», ‒ сказал он.

Прошлым летом израильские военные обнаружили, что «Хизбалла» действовала вдоль границы под видом организации «Зеленые без границ» для сбора разведданных. Подпольная террористическая операция включала строительство нового наблюдательного пункта на израильско-ливанской границе.

Ранее мы рассказывали, что Израиль раскритиковал представителя ООН за дружелюбное обращение к «Хизбалле».