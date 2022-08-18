Соглашение Израиля о прекращении огня с «Исламским джихадом» под угрозой

Палестинский исламский джихад считает, что Израиль пытается уклониться от своего обязательства по освобождению двух террористов.

Террористическая организация «Палестинский исламский джихад» (PID) все еще ведет переговоры с египетским посредником относительно состояния спокойствия в секторе Газа после последнего раунда боевых действий — операции «Рассвет». Организация обеспокоена тем, что Израиль пытается нарушить некоторые положения, которые, как он утверждает, являются частью соглашения о прекращении огня.

В рамках соглашения о прекращении огня Египет объявил, что будет добиваться освобождения заключенного Халила Ававады, который голодает уже почти 160 дней, и лидера ПИД в Самарии Бассама аль-Саади, арест произошло за несколько дней до начала военных действий.

Официальные лица PIJ заявили, что Израиль взял на себя обязательство освободить двух заключенных по соображениям безопасности, и дело не только в обязательстве Египта действовать для их освобождения.

Официальные лица «Исламского джихада» сообщили ливанской газете «Аль-Ахбар», что в последние дни представители организации провели интенсивные переговоры с высокопоставленными чиновниками в Египте по этому вопросу. Однако они считают, что решение суда о продлении содержания под стражей аль-Саади на шесть дней до следующего воскресенья является попыткой со стороны Израиля уклониться от своих обязательств.

PIJ угрожает военным ответом, если двое заключенных не будут освобождены в ближайшее время и если Ававада умрет в результате своей голодовки.

Ранее Курсор писал, что Исламский джихад пригрозил возобновить боевые действия: озвучено условие и сроки. В брошюрах для жителей Газы террористическая группировка предупреждает о возобновлении насилия, если их требования не будут выполнены.

Ранее мы писали, что за три дня, сколько длилась военная операция «Рассвет», из казны было потрачено примерно 500 миллионов шекелей.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.