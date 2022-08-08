Омер Бар-Лев: Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада

Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Соглашение о прекращении огня не включало в себя договоренностей об освобождении двух высокопоставленных членов палестинского Исламского джихада, находящихся в плену в Израиле.

Об этом заявил министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Исламским джихадом, заключенное при посредничестве Каира, содержит обещание Египта работать над освобождением Халиля аль-Авауда, одного из лидеров Исламского джихада, который проводит голодовку в знак протеста против его задержания Израилем без предъявления каких-либо обвинений, и лидера террористической группы на Западном берегу Бассама аль-Саади, арестованного на прошлой неделе.

«Израиль ни на что не соглашался, мы ответили отрицательно на требования», — прокомментировал Омер Бар-Лев в интервью каналу Kan.

Аль-Саади — как любой заключенный дождется решения о заключении, и ближе к концу срока задержания ШАБАК оценит ситуацию и решит, освобождать ли его. «В большинстве подобных случаев ШАБАК продлевает срок содержания под стражей», — заявил Бар-Лев.

«Курсор» писал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек.