Израиль и Ливан во время климатического саммита публично договорились о сотрудничестве — СМИ

В подписанном соглашении говорится, что стороны будут работать над «укреплением регионального сотрудничества» и «согласованно действовать» в отношении изменения климата.

Министр охраны окружающей среды Израиля во вторник, 8 ноября, принял участие в региональной встрече вместе с лидерами Ирака и Ливана на глобальной конференции по климату, проходящей в Египте.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что чиновники обязались работать вместе для решения проблемы изменения климата.

Издание напоминает, что Израиль до сих пор официально находится в состоянии войны с Ливаном, ведя войну против «Хизбаллы» с 2006 года.

«Хотя Ливан и Израиль недавно подписали морское соглашение при посредничестве США, любой намек на то, что два государства открыты для сотрудничества даже в рамках региональной обстановки, будет иметь значение. Ливан запрещает своим гражданам вступать в какие-либо контакты с израильтянами, а морское соглашение было заключено с помощью американской дипломатии, при этом израильские и ливанские официальные лица никогда не встречались публично», — говорится в материале.

При этом в подписанном соглашении говорится, что стороны будут работать над «укреплением регионального сотрудничества» и «согласованно действовать» в отношении изменения климата.

В то же время в офисе премьер-министра Ливана Наджиба Микати призвали не преувеличивать значение состоявшейся встречи. Там отметили, что саммит был созвана президентами Египта и Кипра, и на ней присутствовало большое количество арабских и международных официальных лиц.

«Никаких контактов с израильским официальным лицом не было», — говорится в сообщении.

«Ожидается, что встреча по климату не приведет к каким-либо аналогичным соглашениям с врагами Израиля. Но видеть лидеров арабских стран в диалоге с израильским министром было редкостью», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на днях премьер-министр Ливана Наджиб Микати отреагировал на победу Нетаниягу на выборах в Кнессет.

Ранее Курсор сообщал, что в середине октября Ливан заявил, что израильский военный корабль вошел в его территориальные воды.