В Ливане отреагировали на очевидную победу Нетаниягу на выборах

В Ливане заявили, что не стоит опасаться отмены соглашения о морской границе.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати отреагировал на очевидную победу Нетаниягу на выборах в Кнессет.

«Мы не боимся отмены соглашения о морской границе. Американские гарантии защищают от [такого шага]», — сказал он.

Напомним, что лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил в понедельник, что он «нейтрализует» недавнее соглашение о морской границе с Ливаном, если он будет избран премьер-министром.

«Я буду вести себя так же, как и с соглашениями в Осло», — сказал Нетаниягу в интервью Армейскому радио.

Он сказал, что соглашения Осло с палестинцами «не были отменены, они были нейтрализованы».

Однако бывший премьер не рассказал о своих конкретных намерениях в отношении соглашения о границе с Ливаном.

Еще раньше Нетаниягу назвал морскую сделку «незаконной». Он заявил, что премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц «сначала не хотели добывать газ, а теперь хотят передать его «Хизбалле».

Курсор писал ранее, что итоги выборов в Израиле говорят о поднятии ультраправых и возвращении Нетаниягу — The Washington Post.

Кроме того, подсчитано 97% обычных голосов: блок Нетаниягу движется к убедительной победе.