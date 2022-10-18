Ливан заявил, что израильский военный корабль вошел в его территориальные воды

Израильские власти не комментировали заявление Бейрута о пересечении в понедельник военным кораблем морских границ Ливана.

В понедельник израильский катер нарушил территориальные воды Ливана.

Об этом ливанские власти заявили во вторник.

Ливанская армия обвинила Израиль в нарушении границ. По их данным, израильский военный корабль был замечен в ливанских водах напротив Рас-Накуры.

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