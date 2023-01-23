Лидеры коалиции устроили демонстрацию в поддержку Дери: Это несправедливо

Лидеры коалиционных партий пришли на еженедельное собрание фракции ШАС, чтобы продемонстрировать свою поддержку председателю ШАС Арье Дери, которого уволил Биньямин Нетаниягу в соответствии с постановлением Верховного суда.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Среди участников были премьер-министр Нетаниягу, спикер Кнессета Амир Охана, министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин, министр финансов Бецалель Смотрич и несколько других министров и депутатов.

«Я говорю ‒ на этот момент, потому что никто не собирается отказываться от услуг Арье, потому что это несправедливо, потому что воля большинства нарушена самым грубым образом. И потому здесь был тяжко нарушен первый принцип демократии, права большинства, и мы это исправим», ‒ сказал Нетаниягу и пообещал «сделать все быстро, в наши дни, чтобы вернуть Арье на достойное его место».

О том, как председатель ШАС Арье Дери впервые после своего увольнения с поста министра внутренних дел и министра здравоохранения выступил на заседании своей фракции, читайте в материале «Курсора».