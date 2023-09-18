Лидеры протеста подали жалобу в полицию на Нетаниягу

Во время вылета из Израиля в США премьер-министр заявил, что протестующие на самом деле "потворствуют ООП и Ирану, делигитимизируя Израиль по всему...

Организаторы протеста против судебной реформы подали в полицию жалобу на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Они обвиняют главу правительства в подстрекательстве после того, как тот заявил, что протестующие «присоединяются к ООП, Ирану и другим».

«Я призываю всех, кто также считает, что вчерашние слова Нетаниягу равнозначны подстрекательству, сделать то же самое, что и я, - пойти в ближайший полицейский участок или на сайт израильской полиции и просто подать жалобу. Мы не можем игнорировать эти оскорбления», - заявил один из организаторов протестных акций, предприниматель Моше Редман.

Напомним, во время вылета из Израиля в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что протестующие против него в США на самом деле "потворствуют ООП и Ирану, делигитимизируя Израиль по всему миру". Это заявление уже раскритиковали представители оппозиции, отметив, что ему лучше извиниться перед общественностью.

Позже Курсор сообщал, что в канцелярии премьер-министра сообщили, что заявление премьер-министра о "присоединении" протестующих против него к ООП и Ирану было неправильно воспринято общественностью. Также в ведомстве призвали протестующих израильтян провести демонстрацию против указанных организаций, которые отрицают право государства Израиль на существование.

Как информировал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ночь на 18 сентября вылетел самолетом из Израиля в Соединенные Штаты. В Калифорнии он встретится с владельцем "Твиттера" и Space-Х Илоном Маском. Потом глава правительства отправится в Нью-йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В рамках мероприятиях он планирует проветси переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран.