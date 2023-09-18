У Нетаниягу разъяснили скандальное заявление премьер-министра о "присоединении" протестующих к ООП и Ирану

Также в канцелярии призвали израильтян выйти на протест.

Заявление премьер-министра о "присоединении" протестующих против него к ООП и Ирану было неправильно воспринято общественностью.

Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра, передает "Сегодня в Израиле".

"Когда премьер-министр использовал слово «присоединившиеся», он имел в виду странность самой ситуации. По его мнению, кажется, странным тот факт, что, хотя премьер-министр Израиля будет представлять государство Израиль в такой организации как ООН, израильские граждане будут проводить демонстрации одновременно со сторонниками ООП и BDS, чего раньше никогда не случалось", - объяснили в канцелярии.

Также в ведомстве призвали протестующих израильтян провести демонстрацию против указанных организаций, которые отрицают право государства Израиль на существование.

Напомним, во время вылета из Израиля в США премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что протестующие против него в США на самом деле "потворствуют ООП и Ирану, делигимитизируя Израиль по всему миру". Это заявление уже раскритиковали представители оппозиции, отметив, что ему лучше извиниться перед общественностью.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ночь на 18 сентября вылетел самолетом из Израиля в Соединенные Штаты. В Калифорнии он встретится с владельцем "Твиттера" и Space-Х Илоном Маском. Потом глава правительства отправится в Нью-йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В рамках мероприятиях он планирует проветси переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран.