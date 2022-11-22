Ликуд обнародовал часть требований на коалиционных переговорах

Вечером во вторник, 22 ноября, партия «Ликуд» опубликовала неполный список, в котором подробно изложены некоторые из ее требований в ходе текущих непростых переговоров по коалиции.
Об этом сообщает Jewish Press.
Отмечается, что высокопоставленные члены партии, в частности, недовольны отсутствием «важных» портфелей, выделенных на переговорах для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах, возглавляемых председателем политсилы Биньямином Нетаниягу.
«Тем не менее, им удалось сохранить единство в вопросе о перечислении политических требований партии к новому правительству. Он длинный — список из 18 пунктов с многочисленными требованиями, детализированными по каждому основному пункту», — говорится в сообщении.
Среди этих требований партии следующие:
1. Солдаты АОИ
- 20-процентное повышение заработной платы для призывников на обязательную службу
- Повышение заработной платы до уровня базовой минимальной заработной платы в последние шесть месяцев службы
- Полные стипендии для обучения в университете для солдат
2. Стоимость жизни
- Экстренная программа по ограничению стоимости жизни
- Временное замораживание тарифов на электроэнергию и воду, налогов на топливо и имущество
3. Дошкольное образование
Бесплатный детский сад/дошкольное образование для детей до 3 лет
4. Fast track для импорта продукции европейского стандарта
Устранение необходимости израильской стандартизации
5. Резкое сокращение правил для малого и независимого бизнеса
6. Законы и правила
- Реформы для обеспечения управления и способности реализовывать государственную политику.
- Отмена выборного руководства и разрешение назначать директоров из общественных мест, которые соответствуют установленным пороговым критериям
- Укрепление авторитета Кнессета и восстановление надлежащего баланса между различными ветвями власти посредством принятия Основного закона: законодательства, среди прочего
- Проведение реформ на государственной службе и переход на доверительные должности на центральные должности в министерствах, необходимых для реализации государственной политики
7. Транспорт
- Запуск многолетнего плана для трансизраильского высокоскоростного «поезда-пули», включая выделение необходимого бюджета для планирования и исполнения
- Переход на электротранспорт
- Более низкие тарифы с частичным государственным субсидированием
- Реализация плана метро
8. Сельское хозяйство
- Финансирование защиты фермеров и сельскохозяйственных рабочих, которые охраняют государственные земли, страхование пособия фермерам, достигшим пенсионного возраста
- Снижение тарифов при субсидировании израильских фермеров
9. Алия и обращение
- Увеличение бюджета Министерства абсорбции, чтобы использовать существующие возможности для значительного увеличения иммиграции в Израиль
- Расширение государственной системы обращения с ее доступом для тех, кто желает обратиться в иудаизм
- Реформа профессионального лицензирования, позволяющая новым иммигрантам работать по профессиям, приобретенным в странах их происхождения
10. Общение
Повышение конкуренции на рынке связи
11. Арабский сектор
- Выделение ресурсов и инструментов правоприменения для искоренения преступности в арабском обществе
- Продолжение инвестирования в инфраструктуру
- Разработка пятилетнего плана образования и трудоустройства молодежи из арабского, друзского, бедуинского и черкесского секторов.
12. Образование
- Укрепление государственного и государственно-религиозного образования — в частности, изучение математики, английского языка и естественных наук
- Усиление изучения английского языка в начальной школе
- Углубление учебной программф по истории сионизма и наследия народа Израиля
- Отмена реформы Шаша-Битона и восстановление требований к аттестату зрелости по истории, Библии, литературе и гражданству
- Предпочтение ветеранам боевых действий на факультетах медицины, права, информатики, бухгалтерского учета и инженерии
- Укрепление высшего образования — в частности, реализация правительственных решений относительно Ариэльского университета
- Увеличение скидку на проезд в общественном транспорте для студентов
- Увеличение стипендии для студентов-ветеранов военной и национальной службы
13. Жилье
- Субсидирование инфраструктуры для высвобождения запаса запланированных квартир (300 000), чтобы сдержать рост цен на жилье
- Сокращение бюрократической волокиты в процедурах земельного маркетинга
- Ускорение выдачи разрешений на строительство
14. Культура и спорт
- Разработка пятилетнего плана создания сотен многофункциональных спортивных площадок
- Инициирование проекта по интеграции выдающихся спортсменов прошлого в систему образования
- Поощрение оригинальных проектов, в том числе по вопросам сионизма и наследия
- Разработка пятилетнего плана углубления музыкального образования, включающего строительство 10 консерваторий (музыкальных центров) для обучения музыке, в том числе на академическом уровне
15. Поселение
- Остановка незаконного строительства и захвата участков Зоны C
- Реализация плана Авитара в соответствии с решением уходящего правительства
- Облагораживание новых поселений, включая подключение к электросети и системе водоснабжения
- Обеспечение продолжения поселенческой деятельности в Хомеше
- Укрепление еврейских поселений во всех районах Израиля
16. Периферия
- Завершение высокоскоростного сообщения общественного транспорта с центральным Израилем с севера и юга
- Быстрое продвижение проектов по преобразованию Негева и Галилеи в биотехнологический центр и передовую сельскохозяйственную промышленную зону
17. Иностранные дела
- Значительное углубление сотрудничества со странами Авраамских соглашений с обязательством всех министерств продвигать это сотрудничество
- Содействие подписанию мирных соглашений, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту
- Продвижение соглашения об ускоренном безвизовом режиме с Соединенными Штатами
18. Окружающая среда
- Принятия закона о климате, в том числе установление цели по сокращению выбросов парниковых газов
- Усиление совместной работы с климатическим форумом президента Ицхака Герцога, чтобы ускорить выполнение обязательств Государства Израиль на климатической конференции.
Как сообщал Курсор, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.
Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.