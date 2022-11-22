Ликуд обнародовал часть требований на коалиционных переговорах

Высокопоставленные члены партии недовольны отсутствием «важных» портфелей, для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах Нетаниягу.

Вечером во вторник, 22 ноября, партия «Ликуд» опубликовала неполный список, в котором подробно изложены некоторые из ее требований в ходе текущих непростых переговоров по коалиции.

Об этом сообщает Jewish Press.

Отмечается, что высокопоставленные члены партии, в частности, недовольны отсутствием «важных» портфелей, выделенных на переговорах для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах, возглавляемых председателем политсилы Биньямином Нетаниягу.

«Тем не менее, им удалось сохранить единство в вопросе о перечислении политических требований партии к новому правительству. Он длинный — список из 18 пунктов с многочисленными требованиями, детализированными по каждому основному пункту», — говорится в сообщении.

Среди этих требований партии следующие:

1. Солдаты АОИ

20-процентное повышение заработной платы для призывников на обязательную службу

Повышение заработной платы до уровня базовой минимальной заработной платы в последние шесть месяцев службы

Полные стипендии для обучения в университете для солдат

2. Стоимость жизни

Экстренная программа по ограничению стоимости жизни

Временное замораживание тарифов на электроэнергию и воду, налогов на топливо и имущество

3. Дошкольное образование

Бесплатный детский сад/дошкольное образование для детей до 3 лет

4. Fast track для импорта продукции европейского стандарта

Устранение необходимости израильской стандартизации

5. Резкое сокращение правил для малого и независимого бизнеса

6. Законы и правила

Реформы для обеспечения управления и способности реализовывать государственную политику.

Отмена выборного руководства и разрешение назначать директоров из общественных мест, которые соответствуют установленным пороговым критериям

Укрепление авторитета Кнессета и восстановление надлежащего баланса между различными ветвями власти посредством принятия Основного закона: законодательства, среди прочего

Проведение реформ на государственной службе и переход на доверительные должности на центральные должности в министерствах, необходимых для реализации государственной политики

7. Транспорт

Запуск многолетнего плана для трансизраильского высокоскоростного «поезда-пули», включая выделение необходимого бюджета для планирования и исполнения

Переход на электротранспорт

Более низкие тарифы с частичным государственным субсидированием

Реализация плана метро

8. Сельское хозяйство

Финансирование защиты фермеров и сельскохозяйственных рабочих, которые охраняют государственные земли, страхование пособия фермерам, достигшим пенсионного возраста

Снижение тарифов при субсидировании израильских фермеров

9. Алия и обращение

Увеличение бюджета Министерства абсорбции, чтобы использовать существующие возможности для значительного увеличения иммиграции в Израиль

Расширение государственной системы обращения с ее доступом для тех, кто желает обратиться в иудаизм

Реформа профессионального лицензирования, позволяющая новым иммигрантам работать по профессиям, приобретенным в странах их происхождения

10. Общение

Повышение конкуренции на рынке связи

11. Арабский сектор

Выделение ресурсов и инструментов правоприменения для искоренения преступности в арабском обществе

Продолжение инвестирования в инфраструктуру

Разработка пятилетнего плана образования и трудоустройства молодежи из арабского, друзского, бедуинского и черкесского секторов.

12. Образование

Укрепление государственного и государственно-религиозного образования — в частности, изучение математики, английского языка и естественных наук

Усиление изучения английского языка в начальной школе

Углубление учебной программф по истории сионизма и наследия народа Израиля

Отмена реформы Шаша-Битона и восстановление требований к аттестату зрелости по истории, Библии, литературе и гражданству

Предпочтение ветеранам боевых действий на факультетах медицины, права, информатики, бухгалтерского учета и инженерии

Укрепление высшего образования — в частности, реализация правительственных решений относительно Ариэльского университета

Увеличение скидку на проезд в общественном транспорте для студентов

Увеличение стипендии для студентов-ветеранов военной и национальной службы

13. Жилье

Субсидирование инфраструктуры для высвобождения запаса запланированных квартир (300 000), чтобы сдержать рост цен на жилье

Сокращение бюрократической волокиты в процедурах земельного маркетинга

Ускорение выдачи разрешений на строительство

14. Культура и спорт

Разработка пятилетнего плана создания сотен многофункциональных спортивных площадок

Инициирование проекта по интеграции выдающихся спортсменов прошлого в систему образования

Поощрение оригинальных проектов, в том числе по вопросам сионизма и наследия

Разработка пятилетнего плана углубления музыкального образования, включающего строительство 10 консерваторий (музыкальных центров) для обучения музыке, в том числе на академическом уровне

15. Поселение

Остановка незаконного строительства и захвата участков Зоны C

Реализация плана Авитара в соответствии с решением уходящего правительства

Облагораживание новых поселений, включая подключение к электросети и системе водоснабжения

Обеспечение продолжения поселенческой деятельности в Хомеше

Укрепление еврейских поселений во всех районах Израиля

16. Периферия

Завершение высокоскоростного сообщения общественного транспорта с центральным Израилем с севера и юга

Быстрое продвижение проектов по преобразованию Негева и Галилеи в биотехнологический центр и передовую сельскохозяйственную промышленную зону

17. Иностранные дела

Значительное углубление сотрудничества со странами Авраамских соглашений с обязательством всех министерств продвигать это сотрудничество

Содействие подписанию мирных соглашений, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту

Продвижение соглашения об ускоренном безвизовом режиме с Соединенными Штатами

18. Окружающая среда

Принятия закона о климате, в том числе установление цели по сокращению выбросов парниковых газов

Усиление совместной работы с климатическим форумом президента Ицхака Герцога, чтобы ускорить выполнение обязательств Государства Израиль на климатической конференции.

Как сообщал Курсор, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.