Ликуд обнародовал часть требований на коалиционных переговорах

22:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: canva.com

Высокопоставленные члены партии недовольны отсутствием «важных» портфелей, для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах Нетаниягу.

Вечером во вторник, 22 ноября, партия «Ликуд» опубликовала неполный список, в котором подробно изложены некоторые из ее требований в ходе текущих непростых переговоров по коалиции.

Об этом сообщает Jewish Press.

Отмечается, что высокопоставленные члены партии, в частности, недовольны отсутствием «важных» портфелей, выделенных на переговорах для депутатов «Ликуда», многие из которых работали в предыдущих правительствах, возглавляемых председателем политсилы Биньямином Нетаниягу.

«Тем не менее, им удалось сохранить единство в вопросе о перечислении политических требований партии к новому правительству. Он длинный — список из 18 пунктов с многочисленными требованиями, детализированными по каждому основному пункту», — говорится в сообщении.

Среди этих требований партии следующие:

1. Солдаты АОИ

  • 20-процентное повышение заработной платы для призывников на обязательную службу
  • Повышение заработной платы до уровня базовой минимальной заработной платы в последние шесть месяцев службы
  • Полные стипендии для обучения в университете для солдат

2. Стоимость жизни

  • Экстренная программа по ограничению стоимости жизни
  • Временное замораживание тарифов на электроэнергию и воду, налогов на топливо и имущество

3. Дошкольное образование

Бесплатный детский сад/дошкольное образование для детей до 3 лет

4. Fast track для импорта продукции европейского стандарта

Устранение необходимости израильской стандартизации

5. Резкое сокращение правил для малого и независимого бизнеса

6. Законы и правила

  • Реформы для обеспечения управления и способности реализовывать государственную политику.
  • Отмена выборного руководства и разрешение назначать директоров из общественных мест, которые соответствуют установленным пороговым критериям
  • Укрепление авторитета Кнессета и восстановление надлежащего баланса между различными ветвями власти посредством принятия Основного закона: законодательства, среди прочего
  • Проведение реформ на государственной службе и переход на доверительные должности на центральные должности в министерствах, необходимых для реализации государственной политики

7. Транспорт

  • Запуск многолетнего плана для трансизраильского высокоскоростного «поезда-пули», включая выделение необходимого бюджета для планирования и исполнения
  • Переход на электротранспорт
  • Более низкие тарифы с частичным государственным субсидированием
  • Реализация плана метро

8. Сельское хозяйство

  • Финансирование защиты фермеров и сельскохозяйственных рабочих, которые охраняют государственные земли, страхование пособия фермерам, достигшим пенсионного возраста
  • Снижение тарифов при субсидировании израильских фермеров

9. Алия и обращение

  • Увеличение бюджета Министерства абсорбции, чтобы использовать существующие возможности для значительного увеличения иммиграции в Израиль
  • Расширение государственной системы обращения с ее доступом для тех, кто желает обратиться в иудаизм
  • Реформа профессионального лицензирования, позволяющая новым иммигрантам работать по профессиям, приобретенным в странах их происхождения

10. Общение

Повышение конкуренции на рынке связи

11. Арабский сектор

  • Выделение ресурсов и инструментов правоприменения для искоренения преступности в арабском обществе
  • Продолжение инвестирования в инфраструктуру
  • Разработка пятилетнего плана образования и трудоустройства молодежи из арабского, друзского, бедуинского и черкесского секторов.

12. Образование

  • Укрепление государственного и государственно-религиозного образования — в частности, изучение математики, английского языка и естественных наук
  • Усиление изучения английского языка в начальной школе
  • Углубление учебной программф по истории сионизма и наследия народа Израиля
  • Отмена реформы Шаша-Битона и восстановление требований к аттестату зрелости по истории, Библии, литературе и гражданству
  • Предпочтение ветеранам боевых действий на факультетах медицины, права, информатики, бухгалтерского учета и инженерии
  • Укрепление высшего образования — в частности, реализация правительственных решений относительно Ариэльского университета
  • Увеличение скидку на проезд в общественном транспорте для студентов
  • Увеличение стипендии для студентов-ветеранов военной и национальной службы

13. Жилье

  • Субсидирование инфраструктуры для высвобождения запаса запланированных квартир (300 000), чтобы сдержать рост цен на жилье
  • Сокращение бюрократической волокиты в процедурах земельного маркетинга
  • Ускорение выдачи разрешений на строительство

14. Культура и спорт

  • Разработка пятилетнего плана создания сотен многофункциональных спортивных площадок
  • Инициирование проекта по интеграции выдающихся спортсменов прошлого в систему образования
  • Поощрение оригинальных проектов, в том числе по вопросам сионизма и наследия
  • Разработка пятилетнего плана углубления музыкального образования, включающего строительство 10 консерваторий (музыкальных центров) для обучения музыке, в том числе на академическом уровне

15. Поселение

  • Остановка незаконного строительства и захвата участков Зоны C
  • Реализация плана Авитара в соответствии с решением уходящего правительства
  • Облагораживание новых поселений, включая подключение к электросети и системе водоснабжения
  • Обеспечение продолжения поселенческой деятельности в Хомеше
  • Укрепление еврейских поселений во всех районах Израиля

16. Периферия

  • Завершение высокоскоростного сообщения общественного транспорта с центральным Израилем с севера и юга
  • Быстрое продвижение проектов по преобразованию Негева и Галилеи в биотехнологический центр и передовую сельскохозяйственную промышленную зону

17. Иностранные дела

  • Значительное углубление сотрудничества со странами Авраамских соглашений с обязательством всех министерств продвигать это сотрудничество
  • Содействие подписанию мирных соглашений, чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту
  • Продвижение соглашения об ускоренном безвизовом режиме с Соединенными Штатами

18. Окружающая среда

  • Принятия закона о климате, в том числе установление цели по сокращению выбросов парниковых газов
  • Усиление совместной работы с климатическим форумом президента Ицхака Герцога, чтобы ускорить выполнение обязательств Государства Израиль на климатической конференции.

Как сообщал Курсор, депутат Ликуда обвинил Нетаниягу в неумении вести переговоры.

Ранее Курсор писал про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.

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