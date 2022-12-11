Ликуд отказался выполнить требование «Яадут а-Торы»

«Яадут а-Тора» потребовала от Ликуда закрепления в коалиционных соглашениях строительства подъездной дороги к больнице Маейни Хашуа.

В партии Ликуд отказались внести в коалиционное соглашение требование «Яадут а-Торы» о строительстве аварийной дороги к больнице Маейни Хашуа.

Об этом сообщает inn.

Партия «Яадут а-Тора» выступила с требованием, чтобы Ликуд присоединился к коалиционным соглашениям о строительстве подъездной дороги от трассы 4 к больнице Маейни Хашуа.

Эта инициатива продвигалась в течении нескольких лет разными партии, но пока нет никакого результата. Дорога, которую требуют в «Яадут а-Тора», должна быть запасным маршрутом, который поможет спасательным бригадам и сократит время, которые тратят машины скорой помощи в пробках на въезде в Бней-Брак.

Согласно сообщению членов ультраортодоксальной партии, Ликуд отказал в просьбе закрепить документально в коалиционных соглашениях строительство дороги. Ликуд дал понять партии Арье Дери, чтобы они решали этот вопрос с министерством транспорта после формирования правительства.

Ранее Курсор писал, что Яадут а-Тора и Ликуд договорились: какие должности получит партия ультраортодоксов. «Поскольку у президента нужно было просить о продлении, мы сейчас подписали, что вопрос о позициях согласован, и завтра состоится встреча по принципиальным вопросам», — заявили в партии «Яадут а-Тора».

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