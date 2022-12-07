Яадут а-Тора и Ликуд договорились: какие должности получит партия ультраортодоксов

Партии «Ликуд» и «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали соглашение, в которым указывакется, какие позиции получит «Яадут а-Тора» в новом правительстве во главе с Биньямином Нетаниягу.

обжтом сообщает INN.

«Поскольку у президента нужно было просить о продлении, мы сейчас подписали, что вопрос о позициях согласован, и завтра состоится встреча по принципиальным вопросам», — заявили в партии «Яадут а-Тора».

Соглашение предусматривает, что председатель «Яадут а-Тора» Ицхак Гольднопф будет назначен министром строительства и жилищного строительства, включая Земельное управление Израиля, Моше Гафни будет назначен председателем финансового комитета Кнессета, а депутат Кнессета Ури Маклев будет заместителем министра в канцелярии премьер-министра и Министерство транспорта.

Меир Поруш будет назначен министром Иерусалима и наследия. Яаков Ашер возглавит комитет по внутренним делам и окружающей среде.

Исраэль Эйхлер возглавит комитет по труду и социальному обеспечению, а Яаков Теслер будет назначен заместителем министра в Министерстве социального обеспечения или другом министерстве, которое будет согласовано с премьер-министром.

Ицхак Пиндрус, который, согласно норвежскому законодательству, должен пройти в Кнессет, получит пост председателя Комитета по общественным петициям.

Ранее Курсор писал, что стало известно о новом требовании ШАС на коалиционных переговорах. ШАС предъявил еще одно требование Ликуду и Нетаниягу, который спешит сформировать правительство до окончания мандата.

Наша редакция писала, что «Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку»: Лапид обратился с призывом к членам партии Ликуд.

Также мы сообщили, что министр юстиции объяснил, почему президент должен отклонить просьбу Нетаниягу о продлении мандата.

Напомним, что обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом.