Скандал вокруг закона о возвращении: СМИ выяснили новые детали

«Ликуд» откажется от изменения в Законе о возвращении, сообщают СМИ.

«Ликуд» не согласится с требованием всех своих партнеров отменить «дедушкину оговорку» в Законе о возвращении и вместо этого предложит сформировать комитет для предотвращения эксплуатации прав, предоставленных новым репатриантам в Израиле, сообщила Walla!

Сообщение СМИ не было подтверждено «Ликудом».

«Дедушкина оговорка» в Законе предоставляет право репатриации в Израиль любому, у кого есть бабушка или дедушка-еврей, даже если они не являются евреями в соответствии с Галахой (еврейским законом).

Партнеры «Ликуда» по переговорам — ШАС, «Объединенный иудаизм Торы», Религиозная сионистская партия, «Оцма Иегудит» и «Ноам» — возглавляются религиозными людьми и, кроме «Оцма Иегудит», полностью ортодоксальны. Таким образом, стороны рассматривают еврея как человека, рожденного от матери-еврейки.

Против идеи отмены «дедушкиной оговорки» в Законе выступили члены Кнессета от будущей оппозиции, особенно от «Исраэль Бейтейну», многие из электората которой смогли приехать в Израиль благодаря этой оговорке.

Переговоры между «Ликудом» и другими партиями продолжаются. Все партии уже договорились о распределении ролей, но еще ведутся переговоры о том, какие законы примет будущая коалиция.

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